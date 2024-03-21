Люди обязательно идут в церковь и молятся. Ведь считается, что в этот день Господь их точно слышит. Об истории и запретах праздника, расскажет LifeStyle 24.

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Благовещение: история праздника

Однажды, когда Марии исполнилось три года, родители решили отдать ее на воспитание в храм, что в Иерусалиме. Там она пообещала, что будет оставаться девой. Поэтому вместе со своим мужем Иосифом жила скромно.

В этот праздник вспоминается, как Дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила. Последний, в частности, сказал, что она родит Иисуса Христа. Святой сказал такие слова: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женщинами!". Впоследствии Богородица родила Сына Божьего.

Благовещение: строгие запреты

Этот день лучше провести с семьей. Не стоит устраивать разнообразные вечеринки еще и потому, что продолжается Великий пост. Нельзя сквернословить, ссориться и злиться. Этот праздник – о мире и согласии среди близких.

Отложите физическую работу, домашние дела и рукоделие на другой день. Кроме того, на Благовещение лучше не работать на огороде и в саду. В частности, не рекомендуется подрезать цветы и деревья.

Также стоит напомнить, что в этот день запрещается употреблять алкоголь (кроме вина), мясные и молочные продукты. К тому же не нужно переедать, возвращать в жизнь плохие привычки, зависимости и забивать голову лишними мыслями.