Православные христиане и католики определяют дату Воскресения Господня по лунному календарю. Расчет начинается в день весеннего равноденствия, а после этого наступает первое полнолуние. Однако у католиков это происходит раньше на 13 дней, поэтому есть такая разница в дате, пишет LifeStyle 24.

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Даты Пасхи 2024

Католики

У католиков Пасха в этом году приходится на 31 марта. Они также придерживаются Великого поста, но не так долго, как православные. Кроме того, люди время от времени могут есть молочные продукты. Традиционно семьи собираются за большим праздничным столом. Хозяйки готовят индейку, обрядовый хлеб и крашеные или шоколадные яйца. Интересно, что последнее блюдо католикам приносит Пасхальный Кролик, в частности прячет где-то в доме или во дворе.

Когда Пасха в 2024 году / Фото Unsplash

Православные и греко-католики

Православные христиане и греко-католики будут отмечать Пасху позже – аж 5 мая. В этот праздник принято идти в церковь, чтобы освятить корзины. В них, в частности, кладут кулич, писанки и мясо. После службы вся семья возвращается домой и садится за праздничный стол, на котором стоят освященные продукты. Кстати, существует интересная традиция биться писанками, чтобы определить, кто из родственников сильнее.

Песах у евреев

У евреев есть праздник, который называется Песах. Его часто сравнивают с Пасхой, однако это не совсем правильно. Дело в том, что тогда вспоминают, как еврейский народ вышел из Египта после порабощения. Их сопровождал Моисей.

В 2024 году Песах будет отмечаться с 22 по 30 апреля, то есть неделю. В первый день семья собирается за ужином. Люди пьют вино и готовят традиционные блюда: зроа, мацу, харосет, марор. Далее евреи отдыхают, а в последний день читают Тору.