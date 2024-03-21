Люди обов'язково йдуть до церкви та моляться. Адже вважається, що у цей день Господь їх точно чує. Про історію та заборони свята, розкаже LifeStyle 24.

До уваги кожного У різні дати: коли у 2024 році святкуватимуть Великдень православні та католики

Благовіщення: історія свята

Одного разу, коли Марії виповнилося три роки, батьки вирішили віддати її на виховання у храм, що в Єрусалимі. Там вона пообіцяла, що залишатиметься дівою. Тому разом зі своїм чоловіком Йосифом жила скромно.

У це свято згадується, як Діва Марія отримала благу звістку від архангела Гавриїла. Останній, зокрема, сказав, що вона народить Ісуса Христа. Святий промовив такі слова: "Радуйся, Благодатна! Господь із тобою! Благословенна ти між жінками!". Згодом Богородиця народила Сина Божого.

Благовіщення: суворі заборони

Цей день краще провести зі сім'єю. Не варто влаштовувати різноманітні вечірки ще й через те, що триває Великий піст. Не можна лихословити, сваритися та злитися. Це свято – про мир та злагоду серед близьких.

Відкладіть фізичну роботу, хатні справи та рукоділля на інший день. Крім того, на Благовіщення краще не працювати на городі та у саду. Зокрема, не рекомендується підрізати квіти та дерева.

Також варто нагадати, що у цей день забороняється вживати алкоголь (окрім вина), м'ясні та молочні продукти. До того ж не потрібно переїдати, повертати у життя погані звички, залежності та забивати голову зайвими думками.