Однако есть и строгие запреты, которых нужно придерживаться. В народе, например, говорят, что в этот праздник нельзя стричь волосы. Почему, расскажет LifeStyle 24.

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Почему не стоит стричь волосы на Благовещение

Особое внимание на этот запрет нужно обратить девушкам. Ведь, согласно народным поверьям, так можно запутать судьбу и притянуть несчастье. Дело в том, что в давние времена парни смотрели на волосы, чтобы определить, здоровы ли девушки. Если же постричься, сделать прическу, покраситься или расчесаться, то коса станет сухой и ломкой. Среди людей даже существовала поговорка: "Птица гнезда не вьет, девка косу не плетет".

Заметим! Церковь призывает верующих не верить в суеверия.

Что еще нельзя делать на Благовещение

В общем на Благовещение Пресвятой Богородицы нужно провести день в покое, например, собраться в семейном кругу. Не следует устраивать шумные вечеринки, развлекаться, возвращаться к зависимостям и плохим привычкам.