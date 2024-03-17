До того ж християни змінюють свій режим харчування, адже під забороною також є певні продукти. Так люди готуються до Воскресіння Христового. Більше про те, що саме не можна їсти, розповість LifeStyle 24.

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Що не можна їсти у Великий піст

Під час Великого посту заборонено вживати рибу, яйця, молоко, м'ясні продукти, а також алкогольні напої. Потрібно готувати пісні страви, однак важливо не переїдати. Найсуворіших правил необхідно дотримуватися у перші чотири дні та в останній тиждень, який має назву Страсна седмиця. У Чистий понеділок та Велику п'ятницю, зокрема, їсти не можна взагалі, рекомендується лише пити.

Людям, які полюбляють солодощі, доведеться від них відмовитися. Наприклад, йдеться про шоколад, цукерки та випічку. Також потрібно забрати з раціону фаст-фуд, оскільки жирна їжа не дозволяється. Однак смаколики у цей період можна замінити мармеладом, сухофруктами, медом або галетним печивом.

Слід зазначити, що перед світлим святом Пасхи найважливіше очиститися морально: позбутися усіх залежностей, поганих звичок та думок, образ. Наприклад, сьогодні відзначається Прощена неділя. Тож завітайте в гості до людей, з якими виникали сварки, та перепросіть. Якщо ж до вас прийде друг або родич, аби щиро попросити вибачення, то не відмовляйте йому. У цей день необхідно примиритися одне з одним. Зустріньте Великдень зі світлою душею, у якій немає місця злу та гріху.