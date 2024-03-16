Прощену неділю ще називають Сиропусною, оскільки це останній день, коли можна їсти молочні продукти. Адже вже у понеділок розпочинається Великий піст. Детальніше про те, як завтра правильно просити вибачення та що не можна робити, розповість LifeStyle 24.

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Як потрібно просити вибачення

– Прости мене!

– Бог простить, і я прощаю!

Саме такими словами варто просити вибачення у Прощену неділю. Слово "пробач" вважається достатньо буденним, тому люди не завжди закладають у нього справжню щирість. Завтра не потрібно лукавити, а просити вибачення та прощати по-справжньому, без злих намірів.

Що не можна робити

Завтрашній день краще провести спокійно, у сімейному колі та налаштуватися на Великий піст, який триватиме 48 днів. Адже потрібно буде дотримуватися суворих правил, аби очиститися фізично та духовно.

Не варто завантажувати голову поганими думками.

Не можна пити алкогольні напої та їсти м'ясо, оскільки це переддень посту.

Заборонено сваритися, лихословити, ображатися, злитися.

Краще не відмовляти людині у прощені.

Не рекомендується займатися рукоділлям та фізичною працею.

Не варто скупитися, навпаки, потрібно допомагати тим, хто цього потребує.

Заборонено гучно розважатися та переїдати.

Натомість у Прощену неділю можна приготувати, наприклад, вареники та млинці, оскільки ще триває Масниця. А ввечері зібратися за великим родинним столом. Також варто піти на цвинтар до могил родичів.