Прощену неділю ще називають Сиропусною, оскільки це останній день, коли можна їсти молочні продукти. Адже вже у понеділок розпочинається Великий піст. Детальніше про те, як завтра правильно просити вибачення та що не можна робити, розповість LifeStyle 24.
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Як потрібно просити вибачення
– Прости мене!
– Бог простить, і я прощаю!
Саме такими словами варто просити вибачення у Прощену неділю. Слово "пробач" вважається достатньо буденним, тому люди не завжди закладають у нього справжню щирість. Завтра не потрібно лукавити, а просити вибачення та прощати по-справжньому, без злих намірів.
Що не можна робити
Завтрашній день краще провести спокійно, у сімейному колі та налаштуватися на Великий піст, який триватиме 48 днів. Адже потрібно буде дотримуватися суворих правил, аби очиститися фізично та духовно.
- Не варто завантажувати голову поганими думками.
- Не можна пити алкогольні напої та їсти м'ясо, оскільки це переддень посту.
- Заборонено сваритися, лихословити, ображатися, злитися.
- Краще не відмовляти людині у прощені.
- Не рекомендується займатися рукоділлям та фізичною працею.
- Не варто скупитися, навпаки, потрібно допомагати тим, хто цього потребує.
- Заборонено гучно розважатися та переїдати.
Натомість у Прощену неділю можна приготувати, наприклад, вареники та млинці, оскільки ще триває Масниця. А ввечері зібратися за великим родинним столом. Також варто піти на цвинтар до могил родичів.