Так організм отримає не такий сильний стрес, коли ви відмовитеся від м'ясних, жирних, смажених та солодких продуктів. Варто наголосити на тому, що важливо готуватися й морально, пише LifeStyle 24.

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Як підготуватися до посту фізично

Насамперед слід налаштувати свій режим харчування. Зокрема, вам потрібно буде замінити ті продукти, від яких доведеться відмовитися під час Великого посту. Це робиться для того, щоб якомога менше відчути дефіцит глюкози, білка, мікроелементів та корисних жирів. Тому запасайтеся блокнотом або відкривайтеся нотатки у телефоні, аби записати рецепти смачних пісних страв.

Починайте потроху забирати з раціону заборонені продукти. Спершу можете відмовитися від смаженої їжі, потім від солодощів, а вже наприкінці від м'яса. Так ваш організм легше адаптується до змін. Крім того, зменшуйте порції. Адже під час посту не можна переїдати, однак і голодувати не потрібно.

Алкогольні напої та сигарети також не дозволяються у такий суворий період, адже людина очищається не лише фізично, але й морально, відмовляючись від шкідливих звичок та залежностей. Тому вже обмежуйте себе у цих речах, щоб потім було легше не піддатися спокусі.

Як підготуватися до посту морально

Під час Великого посту багато людей змінюють свій графік та спосіб життя. Адже під забороною будуть гучні вечірки, розваги та пишні застілля. Варто проводити більше часу вдома. Наприклад, читати книги, займатися саморозвитком та зустрічатися зі сім'єю. Тому подумайте про спокійні заняття на найближчі 48 днів.

Не забудьте підготуватися духовно. Вчіться контролювати свої емоції, аби менше злитися, сваритися та ображатися. Передвеликодній піст – про хороші думки, прощення та допомогу. Важливо дотримуватися усіх правил добровільно, не змушувати себе до цього. Лише тоді людина повністю очиститься.