Прощена неділя ще має інші назви: Сиропусна неділя, Прощений день, Тиждень Адамова вигнання та Сиропуст. Сьогодні ще можна їсти молочні продукти. А більше про традиції та заборони цього дня розкаже LifeStyle 24.

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Прощена неділя 2024: традиції

За традицією, люди під час святкування Масниці проводжають зиму та зустрічають весну. В останній день, зокрема, спалюють опудало, аби прикликати тепло. Однак головним звичаєм Прощеної неділі є примирення. Люди щиро просять вибачення у тих, кого образили. Потрібно налагодити спілкування з усіма рідними, друзями, сусідами, знайомими та колегами. Крім того, можна піти в храм, щоб посповідатись.

Наші предки раніше також йшли в гості до найстаршого родича, в оселі якого збиралися найближчі. Кожен повинен був попросити прощення. Люди, які сиділи вдома у неділю, робили це перед сном. Спершу мирилися дорослі, потім діти, а вже в кінці інші мешканці, наприклад, робітники. Не варто забувати у цей день піти до могил родичів та друзів, щоб і у них попросити вибачення.

Прощена неділя 2024: заборони

Прощену неділю варто присвятити підготовці до Великого посту. Тому люди не вживають алкогольні напої, не переїдають та відмовляються від важкої фізичної праці. Важливо також подумати про духовне очищення. Зокрема, заборонено забивати голову поганим, сваритися, кричати на дітей, лихословити та ображати одне одного. А найголовніша заборона – це відмова у прощенні. Сьогодні потрібно вибачати усім.

Деякі люди у це свято збираються за великим сімейним столом. Після вечері не рекомендується прибирати страви, аби не прикликати біду. Їжу потрібно накрити рушником, тоді у домі пануватиме щастя та добробут. Також не можна виходити на вулицю після заходу сонця. Адже легенди кажуть, що проходить Страшний суд.