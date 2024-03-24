25 марта правила Великого поста, который длится, не такие строгие. Людям разрешается употреблять рыбу и вино. Подробнее о традициях праздника и какие молитвы следует читать, расскажет LifeStyle 24.

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Традиции Благовещения

По традиции, на Благовещение люди святят просфоры (богослужебный литургический хлеб). После богослужения, его пробует вся семья, однако важно это делать натощак. Также просфору добавляют в пищу домашним животным, чтобы они были здоровыми. Такой хлеб можно или взять в церкви, или приготовить дома. Для этого вам понадобится дрожжевое тесто.

Существует также интересный обычай относительно соли. Каждый из членов семьи берет щепотку, которую потом обжаривает на плите. Соль нужно хранить в доме в течение года, ведь считается, что она обладает целебными свойствами и защитой.

Интересно, что некоторые люди даже выпускают в небо голубей или делают выпечку в форме этой птицы. В народе верят, что она приносит добрые вести.

Голубь – добрый знак / Фото Canva

Молитвы на Благовещение

Пречистая Дева Мария! С рассветом этого дня отдаюсь под Твой Покров и как добрый ребенок умоляю Тебя: Матушка моя Небесная, позаботься обо мне! В Твои руки отдаю душу мою и тело, – всю мою жизнь. А Ты, добрая Небесная Мать, будь лучшей Ненькой и Заступницей! Охраняй меня всегда сильным Твоим Покровом во всех опасностях для души и тела. Заступайся за меня у Твоего Сына и Своими молитвами уменьшай Его Святой Гнев по поводу моих грехов! Ибо я хорошо знаю, что Ты, Царица Неба, всегда успешно помогаешь всем тем, кто с доверием отдается под Твое покровительство. И твердо верю, что под Твоей Святой Опекой легче смогу избегать всех опасностей для души и тела и выполнять Божью Волю, а после смерти постичь вечное счастье на небе. Аминь.

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Пресвятая Всевышняя, Мать Христа Бога нашего, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы он спас через Тебя души наши. Благого Царя Мать, Пречистая и Благословенная Богородице Мария! Милость Сына Твоего и Бога нашего излей на мою грешную душу и Твоими молитвами наставь меня на поступки благие, чтобы остаток моей жизни я прожил(-ла) без греха и через Тебя рай обрел(-ла), Богородица Дева, единая Чистая и Благословенная. Аминь.