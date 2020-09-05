31-річна американська акторка та модель Зої Кравітц не соромиться показувати на камеру оголене тіло. Тому вона знову позувала в еротичній фотосесії та завела мережу.

Американська акторка Зої Кравітц часто постає перед об'єктивом в мінімальній кількості одягу або ж зовсім без нього. Вона точно знає, чим порадувати шанувальників. Цього разу Кравітц опублікувала в інстаграмі чергове еротичне фото в мокрому топі.

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31-річна Зої Кравітц позувала на сірому тлі. Вона сиділа на колінах та еротично дивилась в камеру, чим розбурхала уяву фанатів. Для пікантного образу Зої одягла білі трусики та мокрий мереживний топ. Через тонку тканину було видно сексуальні груди та соски акторки.

Кравітц тримала руку під топом, що додавало світлині особливої перчинки. Її волосся також було вологим, воно довгими хвилями спадало на оголені плечі.

Зої постала без макіяжу, вона продемонструвала натуральну вроду та струнку фігуру. Світлина по-справжньому взірвала мережу, набравши пів мільйона переглядів лише за день.



Зої Кравітц позує в мокрому топі / Instagram / @zoeisabellakravitz