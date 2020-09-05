31-летняя американская актриса и модель Зои Кравиц не стесняется показывать на камеру обнаженное тело. Поэтому она снова позировала в эротической фотосессии и завела сеть.

Американская актриса Зои Кравиц часто предстает перед объективом в минимальном количестве одежды или же вовсе без нее. Она точно знает, чем порадовать поклонников. На этот раз Кравиц опубликовала в Инстаграме очередное эротическое фото в мокром топе.

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31-летняя Зои Кравиц позировала на сером фоне. Она встала на колени и эротично смотрела в камеру, чем взбудоражила воображение фанатов. Для пикантного образа Зои надела белые трусики и мокрый кружевной топ. Через тонкую ткань были видны сексуальные груди и соски актрисы.

Кравиц держала руку под топом, что добавляло фотографии особой перчинки. Ее волосы также были влажными, они длинными волнами ниспадали на обнаженные плечи.

Зои предстала без макияжа, она продемонстрировала натуральную красоту и стройную фигуру. Фотография по-настоящему взорвала сеть, набрав полмиллиона просмотров только за день.



Зои Кравиц позирует в мокром топе / Instagram / @zoeisabellakravitz