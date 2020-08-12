Популярна українська хореографиня Олена Шоптенко вразила шанувальників спекотним відео. Знаменитість еротично танцювала у сексуальному вбранні на подвір'ї власного будинку.

Танцівниця вирішила потішити фанатів пікантною публікацією. Вона поекспериментувала та у спекотний літній день зняла танцювальне відео, у якому показала не лише хореографічні вміння, а й сексуальність та жіночність. Допис з'явився декілька годин тому на її особистій сторінці в інстаграмі.

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Олена Шоптенко не втратила нагоди похизуватися спокусливою фігурою. Вона одягнула чорну сукню на тонких бретелях та зі звабливим декольте, під якою не було нижньої білизни. Волосся танцівниця вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

На ролику видно еротичні рухи Шоптенко в той час, як на неї починає крапати вода. Наприкінці відео волосся та одяг зірки стають мокрими, що продемонструвало усю її сексуальність.

А що? Я також дівчина, я також хочу спекотний контент,

– написала в публікації Олена.

Прихильники хореографині висловлюють своє захоплення у коментарях. Вони зізнаються, що Олена приємно здивувала цим дописом. Фоловери не очікували побачити кумира у такому образі: "Супер", "Олено, ви класна", "Кішечка! Дуже сексуальна!", "А чому б і ні… Досить сексі".