Популярная украинская хореограф Елена Шоптенко поразила поклонников жарким видео. Знаменитость эротично танцевала в сексуальном наряде во дворе собственного дома.

Танцовщица решила порадовать фанатов пикантной публикацией. Она поэкспериментировала и в жаркий летний день сняла танцевальное видео, в котором показала не только хореографические умения, но и сексуальность и женственность. Сообщение появилось несколько часов назад на ее личной странице в инстаграме.

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Елена Шоптенко не упустила случая похвастаться соблазнительной фигурой. Она надела черное платье на тонких бретелях и с манящим декольте, под которым не было нижнего белья. Волосы актриса уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

На ролике видны эротические движения Шоптенко в то время, как на нее начинает капать вода. В конце видео волосы и одежда звезды становятся мокрыми, что продемонстрировало всю ее сексуальность.

А что? Я также Девушка, я также хочу жаркий контент,

– написала в публикации Елена.

Поклонники хореографа выражают свое восхищение в комментариях. Они признаются, что Елена приятно удивила этой заметкой. Фоловери не ожидали увидеть кумира в таком образе: "Супер", "Лена, вы классная", "Кошечка! Очень сексуальная!", "А почему бы и нет... довольно секси".