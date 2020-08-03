Хореограф и участница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко этим летом впервые решилась на пляжный отдых с 2-летним сыном. Ранее отпуск с детьми казался ей ужасом, однако сейчас звездная мама смело загорает в купальнике с малышом.

Множество украинских звезд отдыхают с маленькими потомками и даже решаются на заграничные путешествия. Однако у 32-летней танцовщицы Алены Шоптенко летом 2020 года подобный опыт был впервые. В инстаграме она призналась, что раньше с ужасом смотрела на такие семьи.

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Однако сын Алексей подрос, и звездная мамочка смело отдыхает с ним на пляже. До этого релакса звезда готовилась заранее, ведь 2-летнему малышу нужно куда больше вещей, чем взрослой маме. Танцовщица призналась, что упаковала для сына 15 больших сумок.

Когда я с ужасом смотрела на семьи, которые отдыхают с маленькими детьми. Мне казалось, что это сложно назвать отдыхом. Теперь же выезжать со своим ребенком и наблюдать за его первыми впечатлениями в новых местах – это одно из самых приятных удовольствий,

– рассказала Алена Шоптенко.

Откровенное сообщение мамочка дополнила красноречивыми кадрами с отдыха. На дальнюю поездку она все же не решилась, поэтому семья загорала и купалась в реке в загородном комплексе. В черном купальнике с оранжевым верхом без бретелей Алена Шоптенко расположилась на лежаке на каменном пляже. Она прихватила с собой соломенную шляпу и солнцезащитные очки.



Алена Шоптенко в купальнике с сыном / Фото Instagram / @alena_shoptenko

Алена Шоптенко в купальнике с сыном / Фото Instagram / @alena_shoptenko

2-летний Алексей также загорал вместе с мамой и даже поплавал в реке. Родители одели сыну яркие нарукавники и голубые плавки. Похоже, малышу такой отдых на природе по нраву, ведь он активно играл и не давал покоя знаменитой мамочке Алене Шоптенко.