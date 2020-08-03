Хореограф та учасниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко цього літа вперше наважилась на пляжний відпочинок з 2-річним сином. Раніше відпустка з дітьми здавалась їй жахом, проте зараз зіркова мама сміливо засмагає у купальнику з малюком.

Безліч українських зірок відпочивають з маленькими нащадками й навіть наважуються на закордонні подорожі. Однак 32-річна танцівниця Олена Шоптенко влітку 2020 року мала подібний досвід вперше. В інстаграмі вона зізналась, що раніше з жахом дивилась на такі сім'ї.

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Проте син Олексій підріс, й зіркова матуся сміливо відпочиває з ним на пляжі. До цього релаксу зірка готується заздалегідь, адже 2-річному малюку потрібно куди більше речей, ніж дорослій мамі. Танцівниця зізналась, що спакувала для нащадка аж 15 великих сумок.

Колись я з жахом дивилася на сім'ї, які відпочивають з маленькими дітьми. Мені здавалося, що це складно назвати відпочинком. Тепер же виїжджати зі своєю дитиною і спостерігати за його першими враженнями в нових місцях – це одне з найприємніших задоволень,

– розповіла Олена Шоптенко.

Відвертий допис матуся доповнила промовистими кадрами з відпочинку. На далеку поїздку вона все ж не наважилась, тому сім'я засмагала й купалась в річці в заміському комплексі. У чорному купальнику з помаранчевим верхом без бретелей Олена Шоптенко розташувалась на лежаку на кам'яному пляжі. Вона прихопила з собою солом'яний капелюх та сонцезахисні окуляри.



Олена Шоптенко в купальнику з сином / Фото Instagram / @alena_shoptenko



Олена Шоптенко в купальнику з сином / Фото Instagram / @alena_shoptenko

2-річний Олексій також засмагав разом з мамою й навіть поплавав у річці. Батьки одягли сину яскраві нарукавники й блакитні плавки. Схоже, малюку такий відпочинок на природі до вподоби, адже він активно грався й не давав спокою знаменитій матусі Олені Шоптенко.