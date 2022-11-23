24 канал зібрав модні та яскраві варіанти для зимового манікюру, які нікого не залишать байдужим.

Читайте також Трендово та атмосферно: актуальний осінній манікюр на всі випадки життя

Манікюр із блискітками

Зимою хочеться відчути святкову атмосферу не тільки від оточення, але і від свого зовнішнього вигляду, тож рішення з блискітками чи глазурованим манікюром буде дуже вдалим.

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Повернути в моду блиск та глітер допомогла Гейлі Бібер, яка віднайшла глазурований манікюр – це нігті, які, попри нюдове тло, залишаються сяйливими, яскравими та привабливими за будь-якого аутфіту.

Трендовий манікюр на зиму / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Цей манікюр ідеально підійде для новорічних святкувань та добре впишеться у післяноворічну атмосферу, не надто виділяючись.

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Якщо хочеться зробити більш яскравий манікюр з блискітками, можна поєднати глибокі зимові кольори та глітер, який вам подобається – такий манікюр буде виглядати чудово та яскраво.

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Кольори зимових спецій

Відтінки, які стали вже безсмертною класикою для цієї пори року, повертаються! Вже котрий рік кольори зимових спецій, таких як кориця, імбир, ваніль, кардамон, зачаровують шанувальниць манікюру.

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Зимовий манікюр, виконаний у таких кольорах, одразу налаштовує на комфортні посиденьки, святкування у родинному колі. Крім того, дивлячись на свої нігті, ви раз за разом захочете випити горнятко какао чи глінтвейну – настільки соковиті та приємні ці кольори.

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Деталізований манікюр

Тренд, який тримається ще з ранньої осені, тільки закріплюється з настанням зимових днів. Витончений та тонкий, ніжний та святковий, цей манікюр може стати чудовим доповненням вашого вигляду, зробивши ваш аутфіт у рази дорожчим та цікавішим.

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Цей манікюр чудово підійде під святкування, а ще може тішити вас протягом довгого часу після – невеличкі деталі будуть виграшно дивитися за будь-яких умов.

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Безсмертний нюд

Класичний, стриманий та завжди доречний нюдовий манікюр – мастхев на зиму 2022 – 2023 років. Тілесний манікюр завжди створює ефект доглянутості рук та стриманості власниці цього манікюру.

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Нюдові нігті взимку можна зробити як матовими, прозорими, так і глянцевими – вони за будь-яких умов будуть виглядати чудово та підійдуть до будь-якого вбрання – святкового чи повсякденного.

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовий манікюр на зиму / Фото Pinterest