24 канал зібрав найбільш актуальні та модні варіації манікюру осені-2022.

Читайте також Вишукано та модно: актуальний манікюр осені на довгі нігті

Монохром

Однозначним та беззаперечним трендом кожної осені є монохромний, однотонний манікюр, який чудово впишеться у ваш стиль та доповнить осінню настроєвість.

Ідеально для осіннього манікюру підійдуть глибокі, густі відтінки коричневого, червоного чи зеленого – природні та теплі кольори ідеально личитимуть до осінніх світлин. У моді також приглушені кольори, як-от графіт чи навіть пилючно-жовтий – вони також пасуватимуть осінній погоді.

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Основним кольором осені-2022 в манікюрі є шоколадний. Він не тільки чудово підійде під пальта та осінні аутфіти, але і добре поєднується з багатьма нюдовими кольорами. Поекспериментуйте та створіть неповторний манікюр з поєднанням шоколадного, бежевого, рожевого, жовтого, помаранчевого чи коралового кольорів.

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Японський манікюр

Осіння пора забирає яскраві та кричущі кольори, та пропонує повернутися до естетики природи, натуральності та ніжності. Японський манікюр – це ідеальний варіант для тих, хто не любить обирати кольори – цей метод не передбачає покриття та підкреслює красу ваших натуральних нігтів.

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Методика японського манікюру передбачає полірування нігтьової пластини за допомогою бджолиного воску. Саме цей засіб змушує нігті виглядати блискучими та щільними.

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Мікроманікюр

Манікюр з невеликими малюнками тримає свої позиції та продовжує бути актуальним. Не бійтеся експериментувати та запропонуйте вашому майстру зробити невеликі візерунки, геометрію чи абстракцію. У поєднанні з блискітками, Золотим напиленням та приглушеними кольорами, ваші нігті виглядатимуть неймовірно.

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Також у тренді залишаються милі та маленькі серця, які можна робити у будь-якому кольорі – усе залежить від вашої фантазії. Проте найкраще мікросердця виглядатимуть у темних, глибоких кольорах.

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Французький манікюр

Французький манікюр вже давно став безсмертною класикою, про яку не забувають. Та навіть восени не варто обмежувати себе звичним нюдом, а можна сміливо експериментувати з кольорами покриття та насолоджуватися настроєвістю манікюру.

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Французький манікюр можна оформити в осінніх відтінках та погратися з лінією нігтя. Чим оригінальніше виглядає вже звичний френч – тим краще.

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest

Актуальний осінній манікюр / Фото Pinterest