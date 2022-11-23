24 канал собрал модные и яркие варианты для зимнего маникюра, которые никого не оставят безразличным.

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Маникюр с блестками

Зимой хочется ощутить праздничную атмосферу не только от окружающих, но и от своего внешнего вида, поэтому решение с блестками или глазированным маникюром будет очень удачным.

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Вернуть в моду блеск и глитер помогла Гейли Бибер, которая нашла глазированный маникюр – это ногти, которые, несмотря на необычный фон, остаются сияющими, яркими и привлекательными при любом аутфите.

Трендовый маникюр на зиму / Фото из инстаграммы Гейли Бибер

Этот маникюр идеально подойдет для новогодних празднований и впишется в посленовогоднюю атмосферу, не слишком выделяясь.

Треновый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Треновый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Треновый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Если хочется сделать более яркий маникюр с блестками, можно объединить глубокий зимний цвет и глитер, который вам нравится – такой маникюр будет выглядеть великолепно и ярко.

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Цвета зимних специй

Оттенки, ставшие уже бессмертной классикой для этого времени года, возвращаются! Уже который год цвета зимних специй, таких как корица, имбирь, ваниль, кардамон, очаровывают поклонниц маникюра.

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Зимний маникюр, выполненный в таких цветах, сразу настраивает на комфортные посиделки, празднование в кругу семьи. Кроме того, глядя на свои ногти, вы то и дело захотите выпить чашку какао или глинтвейна – настолько сочные и приятные эти цвета.

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Детализованный маникюр

Тренд, который держится с ранней осени, только закрепляется с наступлением зимних дней. Изящный и тонкий, нежный и праздничный, этот маникюр может стать отличным дополнением вашего вида, сделав ваш аутфит в разы более дорогим и интересным.

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Этот маникюр прекрасно подойдет под празднование, а еще может радовать вас в течение длительного времени – небольшие детали будут выигрышно смотреть при любых условиях.

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Бессмертный нюд

Классический, сдержанный и всегда уместный маникюр – мастхев на зиму 2022 – 2023 годов. Телесный маникюр всегда создает эффект ухоженности рук и сдержанности обладательницы этого маникюра.

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Носовые ногти зимой можно сделать как матовыми, прозрачными, так и глянцевыми – они при любых условиях будут выглядеть прекрасно и подойдут к любому наряду – праздничному или повседневному.

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest

Трендовый маникюр на зиму / Фото Pinterest