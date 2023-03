Уже довгий час б'юті-експерти дотримуються простого правила: less is more. Не обов'язково витрачати години біля дзеркала, щоб мати привабливий та стильний образ. До того ж ці прості зачіски підійдуть на всі випадки життя – від повсякденної прогулянки до весілля.

Miu Miu

Головними деталями цієї зачіски є низький хвіст та злегка скуйовджене волосся над чолом. Для її реалізації вистачить кількох хвилин. Ця укладка порвала тренди подіумів.



Легкі зачіски / Фото IMAXTree

Chanel

Для цієї зачіски зберіть пасма з обох боків ззаду у напівхвіст та прикрасіть квіткою або будь-яким іншим аксесуаром. Якщо у вас пряме волосся й бажаєте додати родзинки – можна укласти розпущене волосся хвилями.



Легкі зачіски / Фото IMAXTree

Saint Laurent

Лаконічний низький пучок у стилі Белли Хадід зараз у тренді. Все, що потрібно для цієї зачіски – кілька шпильок, щоб закріпити косичку чи джгут.



Легкі зачіски / Фото IMAXTree

Zimmermann

Ця зачіска нагадує найпершу, але у цій укладці акцентом є стрічка. Обирайте ту, яка злиється з кольором вашого волосся, або ж контрастуватиме з ним. Щоб все трималося, зав'яжіть волосся гумкою та пов'яжіть стрічку поверх. Цікаво, що для цієї зачіски використовують стрічки від букетів – це ідея вторинного використання.



Легкі зачіски / Фото IMAXTree