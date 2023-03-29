Багатьом може здатися, що знаменитості живуть іншим та особливим життям, але насправді вони такі самі люди, як і ми. Дженніфер Еністон показала простий лайфхак, яким користується.

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Лайфхак від Дженніфер Еністон

Акторка опублікувала відео, у якому показала зйомки фільму "Загадкове вбивство" у Парижі. Судячи з ролика, дні були завантаженими та напруженими. На одному з кадрів видно, як Дженніфер застосовує б'юті-лайфхак. Поки зірці роблять зачіску, вона холодним феном сушить педикюр.

Дженніфер Еністон показала б'юті-лайхак: відео

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