Многим может показаться, что знаменитости живут другой и особой жизнью, но на самом деле они такие же люди, как и мы. Дженнифер Энистон показала простой лайфхак, которым пользуется.
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Лайфхак от Дженнифер Энистон
Актриса опубликовала видео, в котором показала съемки фильма "Загадочное убийство" в Париже. Судя по ролику, дни были загруженными и напряженными. На одном из кадров видно, как Дженнифер применяет бьюти-лайфхак. Пока звезды делают прическу, она холодным феном сушит педикюр.
Дженнифер Энистон показала бьюти-лайхак: видео
Как еще можно быстро высушить ногти
- Перед тем как наносить лак, поставьте флакон в холодильник в час, или в морозильную камеру на 10 минут. В холодном состоянии он сохнет быстрее.
- Перед нанесением протрите ногти обезжириватель. Тогда лак будет наноситься тонким слоем. Также после нанесения первого слоя следует немного подождать, чтобы он высох.
- Еще один простой способ – ногти можно подержать возле вентилятора. Но не подносите руки слишком близко, держите на расстоянии 20 сантиметров.
- Популярным методом является погружение рук в холодную воду. Если вы правильно нанесли лак, вода не повредит покрытие. Подготовьте небольшую емкость с водой и несколькими кубиками льда, чтобы тепло рук не делало воду теплой – так лайфхак не сработает. Держать ногти в воде следует не менее трех минут.