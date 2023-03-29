Многим может показаться, что знаменитости живут другой и особой жизнью, но на самом деле они такие же люди, как и мы. Дженнифер Энистон показала простой лайфхак, которым пользуется.

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Лайфхак от Дженнифер Энистон

Актриса опубликовала видео, в котором показала съемки фильма "Загадочное убийство" в Париже. Судя по ролику, дни были загруженными и напряженными. На одном из кадров видно, как Дженнифер применяет бьюти-лайфхак. Пока звезды делают прическу, она холодным феном сушит педикюр.

Дженнифер Энистон показала бьюти-лайхак: видео

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