Уже долгое время бьюти-эксперты придерживаются простого правила: less is more. Не обязательно тратить часы у зеркала, чтобы привлекательный и стильный образ. К тому же, эти простые прически подойдут на все случаи жизни – от повседневной прогулки до свадьбы.

Miu Miu

Главными деталями этой прически являются низкий хвост и слегка взлохмаченные волосы над лбом. Для ее реализации хватит нескольких минут. Эта укладка порвала тренды подиумов.



Легкие прически / Фото IMAXTree

Chanel

Для этой прически соберите пряди с обеих сторон сзади в полухвост и украсьте цветком или другим аксессуаром. Если у вас прямые волосы и хотите добавить изюм – можно уложить распущенные волосы волнами.



Легкие прически / Фото IMAXTree

Saint Laurent

Лаконичный низкий пучок в стиле Беллы Хадид сейчас в тренде. Все, что нужно для этой прически – несколько шпилек, чтобы закрепить косичку или жгут.



Легкие прически / Фото IMAXTree

Zimmermann

Эта прическа напоминает первую, но в этой укладке акцентом является лента. Выбирайте ту, которая сливается с цветом ваших волос, или же будет контрастировать с ними. Чтобы все держалось, завяжите волосы резинкой и повяжите ленту поверх. Интересно, что для этой прически используются ленты от букетов – это идея вторичного использования.



Легкие прически / Фото IMAXTree