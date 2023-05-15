Родинне свято: щирі картинки-привітання з Міжнародним днем сім’ї
15 травня 2023, 07:00Читать новость на русском
Міжнародний день сім'ї святкують щороку 15 травня. Таке свято призначене, щоб підкреслити важливість сімейного життя та збереження родинних цінностей. Ми зібрали найгарніші картинки-привітання з Днем сім’ї.
Кожного року 15 травня в Україні та світі відзначають День сім'ї. Ним вшановують роль сім'ї як основи суспільства, та поширення здорових та гармонійних родинних стосунків. 24 Канал зібрав найтепліші привітання у картинках.
Дивіться також 6 милозвучних українських імен, які ми забули
Картинки-привітання з Днем сім'ї
З Днем сім'ї / Фото Межівська селищна рада
З Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine
З Днем сім'ї / Фото Маленькі рівняни
З Днем сім'ї / Фото Печеніжинська ОТГ