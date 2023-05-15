Родинне свято: щирі картинки-привітання з Міжнародним днем сім’ї

15 травня 2023, 07:00
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Міжнародний день сім'ї святкують щороку 15 травня. Таке свято призначене, щоб підкреслити важливість сімейного життя та збереження родинних цінностей. Ми зібрали найгарніші картинки-привітання з Днем сім’ї.

Кожного року 15 травня в Україні та світі відзначають День сім'ї. Ним вшановують роль сім'ї як основи суспільства, та поширення здорових та гармонійних родинних стосунків. 24 Канал зібрав найтепліші привітання у картинках.

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Картинки-привітання з Днем сім'ї


З Днем сім'ї / Фото Апостроф


З Днем сім'ї / Фото Vitannya


З Днем сім'ї / Фото Межівська селищна рада


З Днем сім'ї / Фото Реаліст


З Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine


З Днем сім'ї / Фото Маленькі рівняни 


З Днем сім'ї / Фото Pinterest


З Днем сім'ї / Фото Youtube


З Днем сім'ї / Фото Печеніжинська ОТГ


З Днем сім'ї / Фото Amazing Ukraine
 

Автор: Вікторія Козар