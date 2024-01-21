У деяких країнах світу люди виходять на вулиці з табличками "Free Hugs". Вони підходять до перехожих та обіймаються з ними. Ініціатором такого руху став Кен Е. Нвадіке молодший, американський режисер, активіст та мотиваційний спікер.

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Міжнародний день обіймів: історія свята

Міжнародний день обіймів запровадив Кевін Заборні, який був пастором протестантської церкви. Це сталося 21 січня 1986 року. Річ у тім, що Кевін Заборні вважав, що американці бояться проявляти свої справжні почуття. Він стверджував, що всі люди – це брати та сестри, а найкраще це можна показати саме через обійми. Спершу мало хто знав про Міжнародний день обіймів. Однак згодом свято набуло світової популярності. Відзначають його і в Україні.

Існує дві версії, чому вибрали дату 21 січня. За однією теорією, у період між Різдвом та Днем Святого Валентина у людей погіршується настрій. Обійми ж здатні викликати позитивні емоції та підбадьорити. За іншим твердженням, 21 – це щасливе число, адже воно утворюється, якщо додати три сімки.

З нагоди Міжнародного дня обіймів 24 Канал зібрав добірку картинок-привітань. Щиро вітаємо усіх з цим прекрасним святом. Нехай сьогодні буде багато обіймів.

Міжнародний день обіймів: привітання у картинках

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Фото "Твій світ"

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Фото Freepik

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Фото forumsmile.com.ua

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Фото Telegraf

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Фото Pinterest

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Фото with_love_card

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Фото NV

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Фото art-shop.com.ua