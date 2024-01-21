В некоторых странах мира люди выходят на улицы с табличками "Free Hugs". Они подходят к прохожим и обнимаются с ними. Инициатором такого движения стал Кен Э. Нвадике младший, американский режиссер, активист и мотивационный спикер.

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Международный день объятий: история праздника

Международный день объятий ввел Кевин Заборни, который был пастором протестантской церкви. Это произошло 21 января 1986 года. Дело в том, что Кевин Заборни считал, что американцы боятся проявлять свои истинные чувства. Он утверждал, что все люди – это братья и сестры, а лучше всего это можно показать именно через объятия. Сначала мало кто знал о Международном дне объятий. Однако впоследствии праздник приобрел мировую популярность. Отмечают его и в Украине.

Есть две версии, почему выбрали дату 21 января. По одной теории, в период между Рождеством и Днем Святого Валентина у людей ухудшается настроение. Объятия же способны вызывать положительные эмоции и подбодрить. По другому утверждению, 21 – это счастливое число, ведь оно образуется, если добавить три семерки.

По случаю Международного дня объятий 24 Канал собрал подборку картинок-поздравлений. Поздравляем всех с этим прекрасным праздником. Пусть сегодня будет много объятий.

Международный день объятий: поздравления в картинках

Поздравления с Международным днем объятий / Фото "Твой мир"

Поздравления с Международным днем объятий / Фото Freepik

Поздравления с Международным днем объятий / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления с Международным днем объятий / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления с Международным днем объятий / Фото Telegraf

Поздравления с Международным днем объятий / Фото Pinterest

Поздравления с Международным днем объятий / Фото with_love_card

Поздравления с Международным днем объятий / Фото NV

Поздравления с Международным днем объятий / Фото art-shop.com.ua