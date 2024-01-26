З Міжнародним днем митника: найщиріші картинки-привітання з професійним святом
26 січня відзначається щорічне професійне свято – Міжнародний день митника. У 1952 році була утворена Рада митного співробітництва. Вже через рік, 26 січня, організація провела свою першу конференцію.
Тоді зібралися представники 17 країн Європи. Згодом, у 1994 році, Раду митного співробітництва перейменували у Всесвітню митну організацію. До її складу входить 183 країни, зокрема й Україна. Наша держава приєдналася у 1992 році.
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З нагоди Міжнародного дня митника 24 Канал публікує добірку привітань у картинках. Митники, щиро вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо успіхів на роботі!
Міжнародний день митника: привітання у картинках