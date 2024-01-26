Тоді зібралися представники 17 країн Європи. Згодом, у 1994 році, Раду митного співробітництва перейменували у Всесвітню митну організацію. До її складу входить 183 країни, зокрема й Україна. Наша держава приєдналася у 1992 році.
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З нагоди Міжнародного дня митника 24 Канал публікує добірку привітань у картинках. Митники, щиро вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо успіхів на роботі!
Міжнародний день митника: привітання у картинках
Привітання з Міжнародним днем митника / Фото Amazing Ukraine
Привітання з Міжнародним днем митника / Фото УНІАН
Привітання з Міжнародним Днем митника / Фото "Факти"
Привітання з Міжнародним днем митника / Фото "Факти"
Привітання з Міжнародним днем митника / Фото "Вітання"
Привітання з Міжнародним днем митника / Фото Joy Pup
Привітання з Міжнародним днем митника / Фото Державна митна служба України
Привітання з Міжнародним днем митника / Фото rozdil.lviv.ua
Привітання з Міжнародним днем митника / Фото etnosoft.com.ua
Привітання з Міжнародним днем митника / Фото Amazing Ukraine