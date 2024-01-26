Тогда собрались представители 17 стран Европы. Со временем, в 1994 году, Совет таможенного сотрудничества был переименован во Всемирную таможенную организацию. В ее состав входит 183 страны, в том числе Украина. Наше государство присоединилось в 1992 году.

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По случаю Международного дня таможенника 24 Канал публикует подборку поздравлений в картинках. Таможенники, искренне поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем удачи на работе!

Международный день таможенника: поздравления в картинках

Поздравление с Международным днем таможенника / Фото Amazing Ukraine

Поздравление с Международным днем таможенника / Фото УНИАН

Поздравление с Международным Днем таможенника / Фото "Факты"

Поздравление с Международным днем таможенника / Фото "Факты"

Поздравление с Международным днем таможенника / Фото "Вітання"

Поздравление с Международным днем таможенника / Фото Joy Pup

Поздравление с Международным днем таможенника / Фото Государственная таможенная служба Украины

Поздравление с Международным днем таможенника / Фото rozdil.lviv.ua

Поздравление с Международным днем таможенника / Фото etnosoft.com.ua

Поздравление с Международным днем таможенника / Фото Amazing Ukraine