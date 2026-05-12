Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1820 році, народилася Флоренс Найтінгейл – засновниця сучасної медсестринської справи, яка докорінно змінила підхід до догляду за хворими. Сьогодні, особливо в умовах сучасних викликів, робота медсестер є дуже важливою. Адже саме вони проводять найбільше часу поруч із пацієнтами, даруючи їм не лише медичну допомогу, а й психологічну підтримку та надію.

Аби ви могли особисто подякувати цим невтомним ангелам-охоронцям у білих халатах, наша редакція підготувала добірку щирих привітань з Міжнародним днем медичної сестри у віршах, картинках і прозі.

Привітання з Міжнародним днем медсестри 2026: картинки, проза й вірші

Вітаю всіх медичних сестричок! Бажаю, щоб життя було до вас так само добрим і прихильним, як і ви ставитеся до своїх пацієнтів. Нехай воно оточить вас таким же теплом і турботою, подарує вам стільки ж уваги і турботи, допоможе в складних ситуаціях і збереже ваше здоров'я. Бажаю багато радісних подій, спокійних трудових днів і величезної, щирої подяки від пацієнтів. Зі святом!

***

Вітаю з професійним святом – Днем медсестри! Хочу побажати спокою в такій нелегкій праці, терпіння до вимогливих пацієнтів, уважного і відповідального ставлення до своєї справи. Легкості в руках, ясності в голові, вдячних пацієнтів! І, звичайно ж, підвищення на роботі, хто ж про це не мріє.

Привітання з Міжнародним днем медсестри 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З Днем медсестри привітати вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі вам побажаю,

Нехай завжди збуваються всі мрії

І ніколи не покидають надії!

***

У медсестри сьогодні свято,

Для неї це найкраща мить.

Роботи в неї так багато,

Нема коли очей їй затулить!

Завжди охайна, в білому халаті,

Спішить на поміч кожному із нас,

І простирадла всім замінить у палаті,

І на сторожі вона кожен час!

І в день чудовий, міжнародний,

Ми хочемо тобі щиро побажати:

Натхнення у такій важкій роботі,

І буде хай всесвітня благодать!

***

Сьогодні я хочу привітати вас з Міжнародним днем медсестри і висловити щиру вдячність за вашу невтомну працю та безкорисливу допомогу людям у потребі. Ваші руки допомагають зцілювати рани, ваші слова надію, а ваша турбота допомагає нам знайти силу та віру в майбутнє.

***

Сьогодні, у Міжнародний день медсестри, хочу сказати вам дякую за те, що ви є нашою опорою, нашими захисниками й нашими друзями. Я ціную вашу працю і відданість, і завжди пам’ятатиму, як ви стоїте поруч у найскладніші моменти.

***

Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На охороні здоров'я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медсестри, вітання прийміть!

***

Твоя робота надзвичайна і важка,

Ти дбайлива та завжди готова до діла.

Хоча ти медсестра, але в нашій душі

Ти міцна, як стіна, і вірна, як зірка.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.