Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1820 году, родилась Флоренс Найтингейл – основательница современного медсестринского дела, которая в корне изменила подход к уходу за больными. Сегодня, особенно в условиях современных вызовов, работа медсестер очень важна. Ведь именно они проводят больше всего времени рядом с пациентами, даря им не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку и надежду.
Чтобы вы могли лично поблагодарить этих неутомимых ангелов-хранителей в белых халатах, наша редакция подготовила подборку искренних поздравлений с Международным днем медицинской сестры в стихах, картинках и прозе.
Поздравления с Международным днем медсестры 2026: картинки, проза и стихи
Поздравляю всех медицинских сестричек! Желаю, чтобы жизнь была к вам так же доброй и благосклонной, как и вы относитесь к своим пациентам. Пусть она окружит вас таким же теплом и заботой, подарит вам столько же внимания и заботы, поможет в сложных ситуациях и сохранит ваше здоровье. Желаю много радостных событий, спокойных трудовых дней и огромной, искренней благодарности от пациентов. С праздником!
***
Поздравляю с профессиональным праздником – Днем медсестры! Хочу пожелать спокойствия в таком нелегком труде, терпения к требовательным пациентам, внимательного и ответственного отношения к своему делу. Легкости в руках, ясности в голове, благодарных пациентов! И, конечно же, повышения на работе, кто же об этом не мечтает.
***
Медсестра для нас, як світло у віконці,
Без неї не обійтися нам ніколи
Ласкаво погляне, як сонце,
Вилікує миттєво й без уколів.
З Днем медсестри привітати вас поспішаю,
Великих успіхів у роботі вам побажаю,
Нехай завжди збуваються всі мрії
І ніколи не покидають надії!
***
У медсестри сьогодні свято,
Для неї це найкраща мить.
Роботи в неї так багато,
Нема коли очей їй затулить!
Завжди охайна, в білому халаті,
Спішить на поміч кожному із нас,
І простирадла всім замінить у палаті,
І на сторожі вона кожен час!
І в день чудовий, міжнародний,
Ми хочемо тобі щиро побажати:
Натхнення у такій важкій роботі,
І буде хай всесвітня благодать!
***
Сегодня я хочу поздравить вас с Международным днем медсестры и выразить искреннюю благодарность за ваш неутомимый труд и бескорыстную помощь людям в нужде. Ваши руки помогают исцелять раны, ваши слова надежду, а ваша забота помогает нам обрести силу и веру в будущее.
***
Сегодня, в Международный день медсестры, хочу сказать вам спасибо за то, что вы являетесь нашей опорой, нашими защитниками и нашими друзьями. Я ценю ваш труд и преданность, и всегда буду помнить, как вы стоите рядом в самые сложные моменты.
***
Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На охороні здоров'я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медсестри, вітання прийміть!
***
Твоя робота надзвичайна і важка,
Ти дбайлива та завжди готова до діла.
Хоча ти медсестра, але в нашій душі
Ти міцна, як стіна, і вірна, як зірка.
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.