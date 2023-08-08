В цей особливий день ми відзначаємо наших чотирилапих друзів – котів, які вже стали звичною частиною нашого життя. Свято встановили, аби звернути увагу до беззахисних тваринок та щоб люди дбайливо до них ставились. А як воно з'явилося у світі та що цьому передувало – знає 24 Канал.

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Історія Дня кота: дати свята в інших країнах

День кота з'явився у 2002 році за ініціативи Міжнародного фонду Animal Welfare. Є й інші дати, коли відзначають це свято. Зокрема, у США День кота припадає на 29 жовтня, а в Японії – на 22 лютого.

А от у бельгійському містечку Іпр кожні 3 роки у другу неділю травня відбувається котячий парад. Захід проводять у пам'ять про живих кішок, яких викидали із дзвіниці. Понад 2000 людей одягають маскарадні костюми кішок, мишей, відьом та чарівників, героїв мультфільмів та казок.



Парад котів у Бельгії / Фото Door.blog

Стосовно такої країни, як Італія, тут існує саме День чорного кота. Його дата – 17 листопада. Раніше таких тварин любили мореплавці: коли чорні коти були на кораблі, це означало, що плавання буде успішним.

Цікавий факт, що у період Середньовіччя чорних котів винищувала інквізиція – церковна організація, бо сприймали тварин за помічників диявола. Тепер італійці усіма силами згладжують провину та чітко заявляють, що коти – друзі людей.



Чорний кіт / Фото Getty Images

А от у Європі День кота припадає на 17 лютого. Його заснували в 1992 році. Ідею подала італійська журналістка Клаудія Анжелетті з журналу "Tuttogatto". Італійка мріяла утвердити дату Національного дня кішок. Для цього вона опитала читачів журналу, який день краще обрати.

Ідей редакція отримала чимало, але зупинилися на даті 17 лютого. Цьому є 2 пояснення. Насамперед по Зодіаку в цей день заступає Водолій. Він вважається грайливим знаком, який асоціюється з темпераментом котів.