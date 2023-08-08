В этот особый день мы отмечаем четырехлапых друзей – кошек, которые уже стали привычной частью нашей жизни. Праздник установили, чтобы обратить внимание на беззащитных животных и чтобы люди бережно к ним относились. А как оно появилось в мире и что этому предшествовало – знает 24 Канал.

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История Дня кота: дать праздники в других странах

День кота появился в 2002 году по инициативе Международного фонда Animal Welfare. Есть и другие даты, когда отмечают этот праздник. В частности, в США День кота приходится на 29 октября, а в Японии – на 22 февраля.

А вот в бельгийском городке Ипр каждые 3 года во второе воскресенье мая происходит кошачий парад. Мероприятие проводят в память о живых кошках, выбрасываемых из колокольни. Более 2000 человек одевают маскарадные костюмы кошек, мышей, ведьм и волшебников, героев мультфильмов и сказок.



Парад кошек в Бельгии / Фото Door.blog

Относительно такой страны, как Италия, здесь существует День черного кота. Его дата – 17 ноября. Раньше таких животных любили мореходы: когда черные коты были на корабле, это означало, что плавание будет успешным.

Интересный факт, что в период Средневековья черных кошек истребляла инквизиция – церковная организация, потому что воспринимали животных помощниками дьявола. Теперь итальянцы всеми силами сглаживают вину и четко заявляют, что кошки – друзья людей.



Черный кот / Фото Getty Images

А вот в Европе День кота выпадает на 17 февраля. Его основали в 1992 году. Идею подала итальянская журналистка Клаудия Анжелетти из журнала "Tuttogatto". Итальянка мечтала утвердить дату Национального дня кошек. Для этого она опросила читателей журнала, какой день лучше выбрать.

Идей редакция получила немало, но остановилась на дате 17 февраля. Этому есть 2 объяснения. Прежде всего по Зодиаку в этот день заступает Водолей. Он считается игривым знаком, который ассоциируется с темпераментом кошек.