Який саме вплив ці події можуть мати на нас, у які дні варто бути дуже обережними, – дивіться місячний календар на квітень.

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Фази Місяця та їхній вплив у квітні

Цікаво, що Місячний цикл – коротший, аніж календарний місяць. Зокрема, від молодика до молодика проходить за 29,53 дня.

Виділяють сприятливі й несприятливі періоди, залежно від того, в якій саме фазі перебуває Місяць. Так-от:

молодик або молодий Місяць – перша фаза, що символізує початок і перезапуск. Цей період найбільш сприятливий для планування. Втім, починати що-небудь робити поки не варто;

перша чверть Місяця – саме зараз добре почати робити те, що було заплановано на молодик;

повня – Місяць на піку. Можемо відчути сильні емоції, робити необдумані вчинки. Цю фазу вважають не дуже сприятливою;

остання чверть – дуже гарний період для аналізу подій, вчинків і думок, а ще занурення в себе. Саме в цей час позбуватися непотрібного.

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Як змінюватимуться фази Місяця у квітні

Місяць спадає – з 1 по 7 квітня та з 25 по 30.

Молодик у квітні (суперповня) – 8 квітня о 21:21 за київським часом.

Місяць зростає – з 9 по 23 квітня.

Повня – 24 квітня о 02:49.

Цікаво! Сонячне затемнення відбудеться в день повні, 8 квітня. Зокрема, з 18:43 до 23:52 за київським часом.

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Сприятливі та несприятливі дні

Найсприятливіші – 4, 11, 25 квітня.

Несприятливі – 8 і 24 квітня.

Не дуже сприятливі – 2, 5, 9, 10, 12, 16, 20, 23, 26, 27 квітні.

Нейтральні – всі інші дні.

Рекомендації за сферами:

починання 9 – 23 квітня,

робота 1 – 3, 9 – 23, 28 – 30 квітня,

весілля 1 – 3, 9 – 23, 28 – 30 квітня,

лікування зубів: 1-3, 9-11, 18-21, 28 – 30 квітня,

поїздки: 1, 9, 11 – 13, 16 – 23, 26 – 28 квітня.

Зверніть увагу! Не рекомендується розпочинати нові справи або займатися важливими в дні молодика, повний Місяць та період сонячного затемнення.