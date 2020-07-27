Популярна українська співачка, ексучасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва не припиняє приголомшувати шанувальників. Вона позувала у зухвалому вбранні на тлі великого різнокольорового джипа.

Надя Дорофєєва належить до тих жінок українського шоу-бізнесу, які вміють дивувати. Вона не боїться експериментувати із образами, стилями фотосесій та вдаватися до оригінальних колаборацій. На особистій сторінці в інстаграмі артистка опублікувала кадри з цікавої зйомки.

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Образ Наді Дорофєєвої

Знаменитість постала перед камерою на тлі величезного яскравого джипа. Її образ гармонійно поєднувався із місцем знімання. Зірка позувала у білій мінісукні з яскравим принтом від відомого українського бренду TTSWTRS. Вартість такого аутфіту становить 430 доларів, що дорівнює 12 тисяч гривень. Таке вбрання гарно підкреслило струнку та спокусливу фігуру Наді, а також зробило акцент на її довгих ногах. Дорофєєва поєднала look із масивними білими кросівками. Завершила зухвалий образ сорочкою лілового кольору.

Волосся виконавиця зібрала у пучок ззаду, залишивши два пасма спереду. На обличчі вона зробила насичений макіяж, виділивши темними тінями очі.

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У коментарях підписники співачки зазначають, що вона, як завжди, виглядає дуже стильно. Також вони позитивно оцінили місце зйомки та вкотре залишили компліменти щодо спокусливої фігури.