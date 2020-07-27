Популярная украинская певица, экс-участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева не прекращает поражать поклонников. Она позировала в вызывающей одежде на фоне большого разноцветного джипа.

Надя Дорофеева принадлежит к тем женщинам украинского шоу-бизнеса, которые умеют удивлять. Она не боится экспериментировать с образами, стилями фотосессий и прибегать к оригинальным коллаборациям. На личной странице в инстаграме артистка опубликовала кадры с интересной съемки.

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Образ Нади Дорофеевой

Знаменитость предстала перед камерой на фоне огромного яркого джипа. Ее образ гармонично сочетался с местом съемки. Звезда позировала в белом мини платье с ярким принтом от известного украинского бренда TTSWTRS. Стоимость такого аутфита составляет 430 долларов, что равно 12 тысячам гривен. Такой наряд хорошо подчеркнул стройную и соблазнительную фигуру Нади, а также сделал акцент на ее длинных ногах. Дорофеева соединила look с массивными белыми кроссовками. Завершила дерзкий образ рубашкой лилового цвета.

Волосы исполнительница собрала в пучок сзади, оставив две пряди спереди. На лице она сделала насыщенный макияж, выделив темными тенями глаза.

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В комментариях подписчики певицы отмечают, что она, как всегда, выглядит очень стильно. Также они положительно оценили место съемки и еще раз оставили комплименты о соблазнительной фигуре.