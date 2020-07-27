Популярная украинская певица, бывшая участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками красивой фотографией, где позирует вместе с мужем Владимиром Дантесом. Звездная пара очаровала сеть и вызвала активные обсуждения среди пользователей.

Артистка опубликовала фотографию на личной странице в инстаграме. Там за ее аккаунтом следят 5 миллионов пользователей сети и активно комментируют каждое сообщение. На этот раз ажиотаж вызвал кадр, где Дорофеева позирует со своим возлюбленным.

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Яркое фото было сделано в гримерке. Вероятно, Владимир пришел поддержать жену на очередных съемках. Он сидит на стуле и улыбается в камеру, в то время как любимая обнимает его.

Образ Нади Дорофеевой

Певица предстала перед камерой в белых брюках, майке и черной куртке oversize. Ее уши украшали большие серьги, а на пальцах было много колец. Звезда сделала макияж с персиковыми тенями и черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Волосы она собрала в высокий хвост и заплела в оригинальную прическу, оставив две пряди спереди. Она отвела печальный взгляд от камеры и будто приуныла.

Дантес рядом с женой позировал в черной футболке с надписью, кепке и очках с фиолетовыми линзами.

"Когда у тебя стресс, на помощь приходит Владимир Дантес", – шутливо подписала фото знаменитость.