Звезд украинского шоу-бизнеса редко можно увидеть в общественном транспорте. Однако Надя Дорофеева после концерта решила проехаться в метро и сделала это в вызывающем сценическом образе.

К звездам всегда приковано внимание публики, а каждое их появление превращается в грандиозное событие. Обычно, поклонники заранее знают, когда могут увидеть кумиров воочию, однако Надя Дорофеева доказывает, что встретить знаменитостей можно и в метро. Так, певица опубликовала в Инстаграме видео из Киевского метрополитена.

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Похоже, видео было снято после масштабного празднования 15-летия программы "Светская жизнь" в ботаническом саду столицы. Тогда вместе с экс-колегой по группе "Время и Стекло" Позитивом Надя Дорофеева зажгла на сцене с последней совместной песней Last dance.

Образ Нади Дорофеевой

Звезда выбрала соблазнительный костюм, который выгодно подчеркивал прелести ее фигуры. На ней были приталенные атласные штаны, которые акцентируют на упругих ягодицах. Пиджак свободного кроя она сняла, засветив блестящий топ на тонких бретелях. Зрители разглядели не только многочисленные татуировки артистки, но и тонкую талию и стройное тело.

С укладкой, макияжем и на высоких каблуках Надя Дорофеева эффектно продефилировала по одной из станций метрополитена, зафиксировав момент на видео.