Зірок українського шоу-бізнесу нечасто можна побачити в громадському транспорті. Проте Надя Дорофєєва після концерту вирішила проїхатися в київському метро й зробила це в зухвалому сценічному образі.

До зірок завжди прикута увага публіки, а кожна їхня поява перетворюється на грандіозну подію. Зазвичай, шанувальники заздалегідь знають, коли можуть побачити кумирів на власні очі, проте Надя Дорофєєва доводить, що зустріти знаменитостей можна й у метро. Так, співачка опублікувала в інстаграмі відео з Київського метрополітену.

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Схоже, відео було зняте після масштабного святкування 15-річчя програми "Світське життя" в ботанічному саду столиці. Тоді разом з ексколегою по гурту "Время и Стекло" Позитивом Надя Дорофєєва запалила на сцені з останньою спільною піснею Last dance.

Образ Наді Дорофєєвої

Зірка обрала спокусливий костюм, який вигідно підкреслював принади її фігури. На ній приталені атласні штани, які акцентують на пружних сідницях. Піджак вільного крою вона зняла, засвітивши блискучий топ на тонких бретелях. Глядачі розгледіли не лише численні татуювання артистки, а й тонку талію та струнке тіло.

З укладкою, макіяжем та на високих підборах Надя Дорофєєва ефектно продефілювала однією зі станцій метрополітену, зафіксувавши момент на відео.