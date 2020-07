Популярна українська співачка, ексучасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва продемонструвала стильний літній аутфіт. Вона приміряла білий штанний костюм та зробила красиві фото у незвичній локації.

Надя Дорофєєва незмінно диктує тренди українським модницям. Вона не перестає поставати перед камерою в оригінальному вбранні та підкреслює свій витончений стиль. Черговою серією яскравих фото артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

Образ Наді Дорофєєвої

Надя постала перед камерою у стильному білому костюмі, який складався із короткого топу на довгий рукав та штанів із оригінальним низом. Поєднала таке вбрання з білими кросівками.

Дорофєєва полюбляє доповнювати свої аутфіти модними аксесуарами. Цього разу вона завершила look червоною кепкою, яку одягнула навпаки, та стильними сонцезахисними окулярами із яскравим ланцюжком. Звісно, що її образ не обійшовся без сумки. На обличчі зірка зробила легкий природний макіяж, а волосся вклала в локони.

У дописі вона запитала 5-мільйонну аудиторію підписників, яка з трьох фотографій їм подобається найбільше. Пропонуємо й вам оцінити look of the day співачки та обрати найкращу світлину.

