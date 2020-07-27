Популярна українська співачка, ексучасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками красивою світлиною, де позує разом із чоловіком Володимиром Дантесом. Зіркова пара зачарувала мережу та викликала активні обговорення серед користувачів.

Артистка опублікувала фотографію на особистій сторінці в інстаграмі. Там за її акаунтом стежать 5 мільйонів користувачів мережі і активно коментують кожен допис. Цього разу ажіотаж викликав кадр, де Дорофєєва позує зі своїм коханим.

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Яскраве фото було зроблене в гримерці. Ймовірно, Володимир прийшов підтримати дружину на чергових зйомках. Він сидить на стільці та усміхається в камеру, в той час як кохана обіймає його.

Образ Наді Дорофєєвої

Співачка постала перед камерою у білих штанах, майці та чорній куртці oversize. Її вуха прикрашали великі сережки, а на пальцях було багато каблучок. На обличчі зірка зробила макіяж із персиковими тінями та чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Волосся вона зібрала у високий хвіст та заплела в оригінальну зачіску, залишивши два пасма спереду. Вона відвела сумний погляд від камери та зажурилася.

Дантес поруч із дружиною позував у чорній футболці з написом, кепці та окулярах із фіолетовими лінзами.

"Коли у тебе стрес, на допомогу приходить Володимир Дантес", – жартівливо підписала фото знаменитість.