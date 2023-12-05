Хтось робить це з приходом першого снігу, а інші – перед самим Новим роком, 31 грудня. Деякі люди хочуть, щоб новорічна красуня тішила їх вже на День Святого Миколая. А коли найкраще це робити: до чи після свята, розкаже 24 Канал.

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Коли прикрашати ялинку: до чи після Миколая

День, коли варто прикрашати ялинку залежить від того, штучна вона у вас чи жива. Зрізане дерево експерти рекомендують приносити у дім за тиждень до Різдва. Так ялинка не засохне та не обсиплеться до свят.

Перед тим, як почати прикрашати дерево, знайдіть для нього правильне місце. Оберіть кімнату, де досить прохолодно. Крім того, не ставте дерево біля батареї.

Якщо ж у вас штучна ялинка, то витягувати її з горища та починати прикрашати можна будь-коли. Однак, якщо ви зробите це до Дня Святого Миколая, то притягнете у дім достаток, любов і щастя. Кажуть, що 5 грудня варто прикрасити ялинку, щоб задобрити Миколая. Адже вночі він ходитиме та роздаватиме дітям подарунки.

Обов'язково оберіть для своєї ялинки прикраси зелених відтінків. Адже смарагдовий – головний колір 2024 року. Він є символом надії, стабільності та здоров'я.