Кто-то делает это с приходом первого снега, а другие перед самым Новым годом, 31 декабря. Некоторые люди хотят, чтобы новогодняя красавица радовала их уже на День Святого Николая. А когда лучше это делать: до или после праздника, расскажет 24 Канал.

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Когда украшать елку: до или после Николая

День, когда стоит украшать елку, зависит от того, искусственная она у вас или живая. Срезанное дерево эксперты рекомендуют приносить в дом за неделю до Рождества. Так елка не засохнет и не осыплется к праздникам.

Прежде чем начать украшать дерево, найдите для него правильное место. Выберите комнату, где достаточно прохладно. Кроме того, не ставьте дерево у батареи.

Если же у вас искусственная елка, то вытаскивать ее из чердака и начинать украшать можно в любое время. Однако, если вы сделаете это ко Дню Святого Николая, то привлечете в дом изобилие, любовь и счастье. Говорят, что 5 декабря стоит украсить елку, чтобы задобрить Николая. Ведь ночью он будет ходить и раздавать детям подарки.

Обязательно выберите для своей елки украшения зеленых оттенков. Ведь изумрудный – главный цвет 2024 года. Он является символом надежды, стабильности и здоровья.