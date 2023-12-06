З Днем ангела Миколи: найщиріші привітання у віршах та прозі

Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають День ангела Миколи. Раніше свято випадало на 19 грудня. Однак, цього року УПЦ та УГКЦ перейшли на новий церковний календар. Тому дати деяких іменин змінилися.

Не лише Миколи сьогодні отримають подарунки. Адже світ відзначає День Святого Миколая. Тож Чудотворець вночі прийде у кожну домівку. Особливо цього свята чекають діти, передає 24 Канал.

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З нагоди Дня ангела Миколи 24 Канал підготував щирі привітання у віршах та прозі. Нехай у сьогоднішні іменини Святий Миколай принесе у ваш дім щастя, радість, достаток, спокій та гармонію.

День ангела Миколи: привітання у віршах

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

З Днем святого Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай дзвенять від сміху шибки,

Хай в душі співають скрипки,

Хай пісні не замовкають,

Хай веселощі чекають,

Хай здійсняться ваші мрії,

Добра вам, щастя та надії!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Миколо,

Прийми привітання!

День ангела Миколи: привітання у прозі

Миколо, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі богатирського здоров'я та доброї долі. Нехай Святий Миколай принесе у твій дім добро, спокій, гармонію і достаток.

***

Дорогий Миколо, вітаю тебе з Днем Ангела. Хочу побажати тобі щирого і справжнього щастя, доброї й незмінної вдачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і дуже міцного здоров’я. Хай твій ангел вберігає тебе все твоє життя.

***

Нехай у тебе, Колю, все складається в житті так, як ти бажаєш! Нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються, а радість і позитив завжди переповнюють твою душу! Найголовніше – будь здоровий, сильний та енергійний! Бажаю тобі кар'єрних злетів, нових досягнень і фінансового достатку!

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Вітаю чарівного і прекрасного чоловіка з Днем ангела! Бажаю яскравої та насиченої молодості, великих і гучних перемог в житті, впевнених кроків і дій, раціонального використання своїх сил і застосування своїх здібностей, креативу в ідеях і щирості в стосунках, достатку в домі та щастя на шляху. Миколо, будь щасливий!

