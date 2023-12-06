Не лише Миколи сьогодні отримають подарунки. Адже світ відзначає День Святого Миколая. Тож Чудотворець вночі прийде у кожну домівку. Особливо цього свята чекають діти, передає 24 Канал.
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З нагоди Дня ангела Миколи 24 Канал підготував щирі привітання у віршах та прозі. Нехай у сьогоднішні іменини Святий Миколай принесе у ваш дім щастя, радість, достаток, спокій та гармонію.
День ангела Миколи: привітання у віршах
Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
З Днем святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Миколо,
Прийми привітання!
День ангела Миколи: привітання у прозі
Миколо, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі богатирського здоров'я та доброї долі. Нехай Святий Миколай принесе у твій дім добро, спокій, гармонію і достаток.
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Дорогий Миколо, вітаю тебе з Днем Ангела. Хочу побажати тобі щирого і справжнього щастя, доброї й незмінної вдачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і дуже міцного здоров’я. Хай твій ангел вберігає тебе все твоє життя.
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Нехай у тебе, Колю, все складається в житті так, як ти бажаєш! Нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються, а радість і позитив завжди переповнюють твою душу! Найголовніше – будь здоровий, сильний та енергійний! Бажаю тобі кар'єрних злетів, нових досягнень і фінансового достатку!
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Вітаю чарівного і прекрасного чоловіка з Днем ангела! Бажаю яскравої та насиченої молодості, великих і гучних перемог в житті, впевнених кроків і дій, раціонального використання своїх сил і застосування своїх здібностей, креативу в ідеях і щирості в стосунках, достатку в домі та щастя на шляху. Миколо, будь щасливий!