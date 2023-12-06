Не лише Миколи сьогодні отримають подарунки. Адже світ відзначає День Святого Миколая. Тож Чудотворець вночі прийде у кожну домівку. Особливо цього свята чекають діти, передає 24 Канал.

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З нагоди Дня ангела Миколи 24 Канал підготував щирі привітання у віршах та прозі. Нехай у сьогоднішні іменини Святий Миколай принесе у ваш дім щастя, радість, достаток, спокій та гармонію.

День ангела Миколи: привітання у віршах

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

З Днем святого Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай дзвенять від сміху шибки,

Хай в душі співають скрипки,

Хай пісні не замовкають,

Хай веселощі чекають,

Хай здійсняться ваші мрії,

Добра вам, щастя та надії!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Миколо,

Прийми привітання!

День ангела Миколи: привітання у прозі

Миколо, вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі богатирського здоров'я та доброї долі. Нехай Святий Миколай принесе у твій дім добро, спокій, гармонію і достаток.

***

Дорогий Миколо, вітаю тебе з Днем Ангела. Хочу побажати тобі щирого і справжнього щастя, доброї й незмінної вдачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і дуже міцного здоров’я. Хай твій ангел вберігає тебе все твоє життя.

***

Нехай у тебе, Колю, все складається в житті так, як ти бажаєш! Нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються, а радість і позитив завжди переповнюють твою душу! Найголовніше – будь здоровий, сильний та енергійний! Бажаю тобі кар'єрних злетів, нових досягнень і фінансового достатку!

***

Вітаю чарівного і прекрасного чоловіка з Днем ангела! Бажаю яскравої та насиченої молодості, великих і гучних перемог в житті, впевнених кроків і дій, раціонального використання своїх сил і застосування своїх здібностей, креативу в ідеях і щирості в стосунках, достатку в домі та щастя на шляху. Миколо, будь щасливий!

