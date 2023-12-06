Не только Николаи сегодня получат подарки. Ведь мир отмечает День Святого Николая. Так что Чудотворец ночью придет в каждый дом. Особенно этого праздника ждут дети, передает 24 Канал.

Полезно Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца

По случаю Дня ангела Николая 24 Канал подготовил искренние поздравления в стихах и прозе. Пусть в сегодняшние именины Святой Николай принесет в ваш дом счастье, радость, достаток, покой и гармонию.

День ангела Николая: поздравления в стихах

Поздравляем Николая сейчас искренне!

Желаем добра и, конечно, еще мира!

Рассветов солнечных, приветливых,

А дней прекрасных, тёплых, светлых.

Ночей спокойных, не тревожных,

А счастья столько, сколько хочешь!

Здоровье достаточно и без счета,

Любовь искренней вовек!

***

С Днем святого Николая

Искренне, от души поздравляю!

Пусть звенят от смеха стекла,

Пусть в душе поют скрипки,

Пусть песни не умолкают,

Пусть веселье ждет,

Пусть исполнятся ваши мечты,

Добра вам, счастья и надежды!

***

Ангел дома у тебя был,

Итак, молитву твою слышал,

И на твои именины,

Уже дарит ежеминутно:

Пуд здоровья и пуд веры,

Килограммов сто надежды,

фунтов тысячи любви,

И любовь не на слове,

А каратов так ведерко,

Радости в твое сердце,

Ну и еще букет удачи,

И добра в твой нрав!

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела, Николай,

Прими поздравления!

День ангела Николая: поздравления в прозе

Николай, поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе богатырского здоровья и хорошей судьбы. Пусть Святой Николай принесет в твой дом добро, покой, гармонию и достаток.

***

Дорогой Николай, поздравляю тебя с Днем Ангела. Хочу пожелать тебе искреннего и настоящего счастья, доброго и неизменного нрава, больших и несокрушимых успехов, нереального и великого везения, крепкого и очень крепкого здоровья. Пусть твой ангел хранит тебя всю твою жизнь.

***

Пусть у тебя, Коля, все складывается в жизни так, как ты желаешь! Пусть все твои заветные мечты сбываются, а радость и позитив всегда переполняют твою душу! Самое главное – будь здоров, силен и энергичен! Желаю тебе карьерных взлетов, новых достижений и финансового достатка!

***

Поздравляю очаровательного и прекрасного мужчину с Днем ангела! Желаю яркой и насыщенной молодости, больших и громких побед в жизни, уверенных шагов и действий, рационального использования своих сил и применения своих способностей, креатива в идеях и искренности в отношениях, обилия дома и счастья на пути. Николай, будь счастлив!

