Фіналістка десятого сезону проєкту "Холостяк" Дана Оханська вкотре розбурхала уяву шанувальників еротичним кадром. Вона спокусливо позувала у ванній без бюстгальтера.

Дана Оханська без сумнівів є однією із найвідвертіших учасниць ювілейного сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Вона не соромилася в ефірі проєкту говорити про інтим, читати еротичні вірші та демонструвати свою сексуальність. Після закінчення "Холостяка" все це дівчина робить на особистій сторінці в інстаграмі.

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На останньому фото, яке Дана поширила у своєму профілі, вона еротично позує в ванній. Оханська обернулася спиною до камери і була одягнена у чорні мереживні трусики. А от бюстгальтер вирішила не одягати і нічим не прикривала груди.

Волосся дівчина забрала назад і повернула голову в бік. На обличчі зробила легкий макіяж. Такий кадр спричинив справжній фурор в мережі. А сексуальності йому ще додала чорно-біла палітра кольорів та освітлення лампи, яке падало прямо на груди Дані.



Дана Оханська у мереживних трусиках / Instagram / @dana_okhanska