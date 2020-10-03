Финалистка десятого сезона проекта "Холостяк" Дана Оханская в очередной раз взбудоражила воображение поклонников эротическим кадром. Она соблазнительно позировала в ванной без бюстгальтера.

Данная Оханская без сомнений является одной из самых откровенных участниц юбилейного сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Она не стеснялась в эфире проекта говорить об интиме, читать эротические стихи и демонстрировать свою сексуальность. По окончании "Холостяка" все это девушка делает на личной странице в инстаграме.

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На последнем фото, которое Дана распространила в своем профиле, она эротично позирует в ванной. Оханская повернулась спиной к камере и была одета в черные кружевные трусики. А вот бюстгальтер решила не одевать и ничем не прикрывала грудь.

Волосы девушка собрала назад и повернула голову в сторону. На лице сделала легкий макияж. Такой кадр произвел настоящий фурор в сети. А сексуальности ему еще добавила черно-белая палитра цветов и освещение лампы, которое падало прямо на грудь Дани.



Дана Оханская в кружевных трусиках / Instagram / @dana_okhanska