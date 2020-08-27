Меган Маркл та принц Гаррі після переїзду в Каліфорнію вирішили кардинально змінити своє життя. Зокрема, вони перейменували свою благодійну організацію з Sussex Royal на MWX Foundation.

Видання The Daily Mail зазначає, що перейменування з Sussex Royal на MWX Foundation було здійснено ще 5 серпня. А перші літери назви, ймовірно, означають прізвища Маркл і Віндзор.

Цікаво Меган Маркл та принц Гаррі взяли участь у благодійному заході в Лос-Анджелесі: фото

Документи, які були подані в Реєстраційну палату, свідчать про те, що Меган та п'ять інших директорів фонду залишили свої посади. І відповідно, принц Гаррі буде єдиним чинним керівником.

Подружжя також раніше створило компанію MWX Trading Ltd минулого року, а її секретарем призначено Джерарда Тиллера. Він виконує обовязки і адвоката сім'ї.



Меган Маркл та принц Гаррі з сином / PA Images

Чому Гаррі та Меган перейменували організацію

Нагадаємо, першого квітня принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські повноваження та офіційно перестали бути представниками Букінгемського палацу. Разом з цим, вони відмовилися від титулу та будь-яких інших привілеїв. І хоч палац не можуть скасувати використання титулу "королівський" за кордоном, це не повпливало на рішення подружжя.

Зараз пара з 15-місячним сином Арчі живе в США і нещодавно придбали маєток за 14,7 мільйонів доларів в Санта-Барбарі, що в Каліфорнії.

Також відомо, що подружжя готове зняти в Голлівуді документальний та благодійний проєкт.