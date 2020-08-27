Меган Маркл и принц Гарри после переезда в Калифорнию решили кардинально изменить свою жизнь. В частности, они переименовали свою благотворительную организацию с Sussex Royal на MWX Foundation.

Издание The Daily Mail отмечает, что переименование с Sussex Royal на MWX Foundation было совершено еще 5 августа. Первые буквы названия, вероятно, означают фамилии Маркл и Виндзор.

Интересно Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе: фото

Документы, которые были представлены в Регистрационную палату, свидетельствуют о том, что Меган и пять других директоров фонда оставили свои должности. И соответственно, принц Гарри будет единственным действующим руководителем.

Супруги также ранее создали компанию MWX Trading Ltd, а ее секретарем назначен Джерард Тиллер. Он выполняет обязанности и адвоката семьи.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном / PA Images

Почему Гарри и Меган переименовали организацию

Напомним, первого апреля принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия и официально перестали быть представителями Букингемского дворца. Вместе с тем, они отказались от титула и любых других привилегий. И хотя дворец не может отменить использование титула "королевский" за рубежом, это не повлияло на решение супругов.

Сейчас пара с 15-месячным сыном Арчи живет в США и недавно приобрели имение за 14,7 миллионов долларов в Санта-Барбаре в Калифорнии.

Также известно, что супруги готовы снять в Голливуде документальный и благотворительный проект.