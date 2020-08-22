На днях Меган Маркл и принц Гарри появились на публике. После выхода из королевской семьи они редко участвуют в различных мероприятиях. Супругов сфотографировали на улицах Лос-Анджелеса во время благотворительной акции.

Каждый выход Гарри и Меган привлекает большое внимание поклонников. СМИ в разных уголках мира сообщают о появлении пары в общественных местах, новые фото быстро разлетаются по сети. Так, фотографии с благотворительного мероприятия, где супруги стали волонтерами от организации Baby2Baby, опубликовали на ее официальной странице в Инстаграме.

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Организация предоставляет детям и нуждающимся семьям вещи первой необходимости (например, подгузники, салфетки, одежду). Мероприятие, где побывали принц с женой, проходило в учебной школе доктора Оуэна Ллойда Нокса на юге Лос-Анджелеса.

Принц Гарри и Меган Маркл на благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе

Пара раздавала детям школьные принадлежности и помогала им выбрать новые рюкзаки. Хотя на улице была невыносимая жара, однако супруги решили помочь каждому ребенку, который пришел и стоял в очереди.

Поскольку пандемия коронавируса до сих пор продолжается, а США являются рекордсменами по количеству инфицированных, то Гарри и Меган не обошлись без средств защиты. Они надели на лицо маски, а на руки – перчатки.

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Образ Меган Маркл

Для такого выхода жена британского принца выбрала сине-белую полосатую рубашку от нью-йоркского бренда Royal Jelly, который был основан темнокожей женщиной. Соединила верх с шортами из легкой ткани и белыми кроссовками. Волосы Меган уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Почему Гарри и Меган помогают этой организации?

Baby2Baby – это некоммерческая организация, которая за последние девять лет передала детям, жителям приютов для бездомных, в приемные семьи, больницы и школы, более 100 миллионов предметов первой необходимости.

После рождения принца Арчи его родители просили близких вместо подарков делать благотворительные взносы в эту организацию.